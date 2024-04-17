Радянський і російський актор займався будівництвом військових літаків.

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Радянський актор брав участь у будівництві літаків МіГ / Колаж Главред, фото Регнум

У терористичній Росії помер радянський і російський актор Віктор Степанов.

За інформацією Lenta.ru, артист помер у віці 77 років у Москві. Повідомляється, що Степанов тривалий час боровся з онкологічним захворюванням нирок і хронічним загостренням хвороби легенів.

"Він помер у квартирі на вулиці Дорожній в оточенні родичів", - уточнив співрозмовник агентства.

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Степанов зіграв одну з ролей у фільмі режисера Бориса Доліна "Вірні серця" 1959 року. Згодом актор змінив сферу діяльності і працював у російській літакобудівній корпорації, яка займається конструюванням, виготовленням, підтримкою та ремонтом літаків марки МіГ, що знищують українські міста і вбивають мирних українців,

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