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Серце не витримало горя: жінка померла, коли почула про загибель молодого сина

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2024, 08:49оновлено 9 квітня, 09:31
У Сумській області поховали 25-річного Владислава Стешкова, а наступного дня зупинилося серце його мами.
На фронте погиб 25-летний Владислав Стешков
На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков / Колаж: Главред, фото: Новослобідська сільська рада

Російські окупанти вбили молодого військового Владислава Стешкова, який майже з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави у Сумській теробороні. Такої болючої звістки не змогло витримати материнське серце. Мама Владислава померла, дізнавшись про загибель сина. Про це повідомляє Новослобідська сільська рада.

Що відомо про Владислава Стешкова

Владислав був родом із села Манухівка Сумської області. Він народився 2 серпня 1998 року. У рідному селі хлопець закінчив школу, а далі пішов навчатися у Путивльський педагогічний коледж за спеціальністю "Фізична культура і спорт". Навчальний заклад він закінчив у 2017 році.

Від початку повномасштабного вторгнення Владислав Стешков почав робити все, щоб вигнати ворога з української землі. Спершу він служив у Сумській теробороні, а потім став старшим снайпером 1 інженерно-саперного відділення інженерно -саперного взводу 1 механізованого батальйону військової частини А4674. Владислав брав участь у запеклих боях.

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Люди, які знали Владислава кажуть, що ще живим він побачив справжнє пекло - на українській землі.

3 квітня цього року Владислав пішов на своє останнє бойове завдання, там його життя і обірвалось. Російські окупанти вдарили з артилерії по позиціях українських військових у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Владислав зазнав поранень несумісних із життям. Він навіки залишиться 25-річним.

У рідному селі зустріли Героя живим коридором слави на колінах та зі схиленими головами. Люди тримали українські прапори та квіти. Ніхто не міг стримати сліз, військові провели в останню путь побратима трикратним салютом. Поховали Владислава на кладовищі у Путивлі.

  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада
  • На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
    На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков фото: Новослобідська сільська рада

Материнське серце не витримало горя

Віталіна Стешкова, мама Владислава, не витримала, коли почула болючу звістку про загибель свого сина. Жінка потрапила у лікарню, там її серце і спинилось.

"Вчора всі мешканці нашої громади вмивалися гіркими сльозами, ховаючи загиблого Героя, гарного хлопця Влада Стешкова ... Найтяжче, що є у світі – це ховати власну дитину. Материнське серце не витримало цього болю і страждань. Сьогодні зранку серце Віталіни, мами Владислава, спинилося у лікарні. Тепер найрідніші люди, мама і син, разом на небесах", - йдеться у повідомленні.

На фронті загинув 25-річний Владислав Стешков
Серце Віталіни Стелкової не витримало горя від втрати сина / фото: Новослобідська сільська рада

Одразу двох найрідніших людей втратив ще один син Віталіни - Артем, а також її чоловік Віктор.

"Війна вбиває не тільки снарядами, вона вбиває горем, яке несе з собою. Щирі співчуття рідним та близьким, витримки пережити таке величезне горе. Розділяємо з вами біль втрати. Вічна пам’ять Владиславу і Віталіні, вічний спокій…" - йдеться у повідомленні.

8 квітня стало відомо про те, що на фронті загинув пілот легендарної місії Мі-8 до Маріуполя. Навесні 2022 року Віталій Пляка з побратимами доставляли захисникам "Азовсталі" медикаменти та евакуювали поранених. У березні окупанти вдарили по його вертольоту з ПЗРК.

Також повідомляється, що на Херсонщині загинув відомий спортсмен з Одеси. У жорстокому бою з російськими окупантами помер відомий спортсмен, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з пістолета і колишній тренер паралімпійської збірної України з кульової стрільби 41-річний Валентин Дондіков. 6 квітня його життя обірвалося під час завдання на Херсонському напрямку.

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