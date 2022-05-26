У Росії сумують за Меладзе і Лободою та чекають нових концертів: "достукається до них Боженька"

У Росії сумують за Меладзе і Лободою і чекають нових концертів / скріншот

Багато російських артистів різко висловилися про війну в Україні, яку розв'язав Путін. Більшість з них вже покинули Росію.

57-річна актриса Ольга Дроздова в інтерв'ю росЗМІ зазначила, що зі співчуттям ставиться до зірок, які вирішили виїхати з Росії через політичні розбіжності.

"Мені їх шкода. Шкода, адже серед них дуже багато хороших людей, талановитих. Шкода і все, більше немає у мене інших відчуттів", - розповіла актриса.

Вона впевнена, що артисти обов'язково повернуться.

читайте такожАнатолій Анатоліч заступився за куму Лободу, і розповів, чому співачка замовчувала війну в УкраїніНа думку актриси, можливий і варіант, що ті ж Меладзе і Лобода будуть знову виступати перед російською аудиторією.

"Звичайно, на все воля Божа. Тим більше, що вони люди православні. Там достукається до них Боженька", - заявила актриса.

Нагадаємо, раніше співак Валерій Меладзе повідомив шанувальникам про рішення зав'язати з творчістю. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що" музика залишається його головною справою", але зараз він йде в науку.

Також повідомлялося, що українська співачка, яка не збирається вибачатися перед росіянами за свою проукраїнську позицію у війні проти Росії, з'явилася на людях після довгої паузи.

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