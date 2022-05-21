Меладзе оголосив про відхід зі сцени та показав фото з нової роботи

Співак зробив несподівану заяву.
Співак Валерій Меладзе повідомив шанувальникам про рішення зав'язати з творчістю.
На своїй сторінці в Instagram він розповів, що "музика залишається його головною справою", але зараз він йде в науку.
"Роздуми у вільний час привели мене до думки повернутися до своєї колишньої професії. Після інституту я закінчив аспірантуру, і займався наукою в сфері глибоким очищенням води. Нещодавно перегорнувши свою кандидатську дисертацію, і вивчивши сучасні досягнення в цій області, я розробив установку з вилучення різних елементів таблиці Менделєєва з морської води. Це дуже перспективний напрямок. Мене надихає нова мета і викликає Творчий азарт", - зазначив артист.
Меладзе підкреслив, що музика залишається його улюбленою справою, хоча він і втратив усілякий інтерес до шоу-бізнесу.
"Для мене перестали мати значення формати пісень, кількість ротацій на радіостанціях, участь у зйомках на телеканалах. Я знаю точно, що мої пісні вже давно живуть, і будуть ще довго жити своїм життям, завдяки моїм слухачам", - повідомив Меладзе.
Раніше брат співака композитор Костянтин Меладзе вперше дав про себе знати після початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну. 24 лютого артист на своїй сторінці в Instagram опублікував лише чорний квадрат, залишивши його без будь-яких коментарів. А потім на два з половиною місяці зник з інформаційного простору.
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