Меладзе оголосив про відхід зі сцени та показав фото з нової роботи

Меладзе оголосив про відхід зі сцени і показав фото з нової роботи / скріншот

Співак Валерій Меладзе повідомив шанувальникам про рішення зав'язати з творчістю.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що "музика залишається його головною справою", але зараз він йде в науку.

"Роздуми у вільний час привели мене до думки повернутися до своєї колишньої професії. Після інституту я закінчив аспірантуру, і займався наукою в сфері глибоким очищенням води. Нещодавно перегорнувши свою кандидатську дисертацію, і вивчивши сучасні досягнення в цій області, я розробив установку з вилучення різних елементів таблиці Менделєєва з морської води. Це дуже перспективний напрямок. Мене надихає нова мета і викликає Творчий азарт", - зазначив артист.

Меладзе підкреслив, що музика залишається його улюбленою справою, хоча він і втратив усілякий інтерес до шоу-бізнесу.

instagram.com/meladzevalerian/

"Для мене перестали мати значення формати пісень, кількість ротацій на радіостанціях, участь у зйомках на телеканалах. Я знаю точно, що мої пісні вже давно живуть, і будуть ще довго жити своїм життям, завдяки моїм слухачам", - повідомив Меладзе.

Раніше брат співака композитор Костянтин Меладзе вперше дав про себе знати після початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну. 24 лютого артист на своїй сторінці в Instagram опублікував лише чорний квадрат, залишивши його без будь-яких коментарів. А потім на два з половиною місяці зник з інформаційного простору.

Читайте також: