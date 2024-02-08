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У Росії терміново госпіталізовано Панкратова-Чорного

Олена Кюпелі
8 лютого 2024, 13:43оновлено 8 лютого, 14:16
Артисту стало погано після травми, під час якої він зламав ребра.
Панкратов-Чорний опинився в лікарні
Панкратов-Чорний опинився в лікарні / Колаж Главред, фото Pixabay, SHOT

У терористичній Росії терміново госпіталізували популярного актора - Олександра Панкратова-Чорного через проблеми з серцем і диханням.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу SHOT, лікарі діагностували в Олександра Панкратова-Чорного перелом п'яти ребер. Інфаркт поки що не підтвердився.

Виявилося, що напередодні, під час гастролей у Красноярську актор послизнувся і впав на вулиці. Погано йому стало вже після повернення до Москви, де й викликали швидку допомогу. Спочатку медики підозрювали у Панкратова-Чорного інфаркт.

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Допомога знадобилася, оскільки був порушений серцевий ритм і він скаржився на сильний біль у ділянці серця.

"КТ і рентген зафіксували в актора перелом п'яти ребер: трьох зі зміщенням і двох - без. На цьому тлі Панкратову-Чорному стало важче дихати, у нього виявили неповну вентиляцію легені. Усе це може бути відгомонами старих переломів, які актор отримав кілька років тому під час зйомок у кіно. Зараз йому рекомендований повний спокій.

Що Панкратов-Чорний говорив про напад Росії на Україну:

"Що тут коментувати? Давно пора було почати і зупинити націоналістів. Скільки страждали люди в Донецьку і Луганську, я ж там бував не один раз", - говорив зомбі-актор.

За його словами, колишній ватажок терористичного угруповання "ДНР" Олександр Захарченко особисто показував йому місто.

Раніше зірку фільмів "Сам удома", актора Девіна Ретрея, госпіталізували в критичному стані. Він мав постати перед судом за напад на подругу, проте слухання скасували.

Раніше також відомий артист і зірка "50 відтінків сірого" мало не помер від гусениць. Джеймі Дорнан зіткнувся з небезпечними комахами в Португалії.

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