Зірку "Сам удома" в критичному стані госпіталізували

Він мав постати перед судом за напад і побиття.

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Акторові стало зле прямо перед судом / Колаж Главред, фото Pixabay, скріншот

Зірка комедійного різдвяного фільму "Один Вдома" Девін Ретрей був госпіталізований у лікарню в критичному стані. Напередодні над артистом, який зіграв старшого брата Кевіна Маккалістера, мав відбутися суд. Артиста звинувачують у нападі на подругу.

За інформацією TMZ, наразі невідомо, що саме трапилося з артистом і що взагалі привело 47-річного чоловіка до лікарні. У протоколах суду лише зазначалося, що він перебував за межами штату, коли йому потрібна була невідкладна медична допомога.

Медичний стан актора спровокував затримку в його справі, оскільки відбір присяжних мав розпочатися в понеділок у залі суду Оклахоми. Але тепер усе було перенесено на попередній судовий розгляд наступного місяця, і все через госпіталізацію.

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Девіна заарештували після звинувачень у тому, що він побив свою колишню подругу під час п'яної сварки в грудні 2021 року... колишня подружка розповіла поліцейським, що він штовхнув її, вдарив кулаком по обличчю і ставив свої руки на її горло і рот.

Нагадаємо, раніше відомий артист і зірка "50 відтінків сірого" мало не помер від гусениць. Джеймі Дорнан зіткнувся з небезпечними комахами в Португалії.

Раніше британська письменниця і громадська діячка, колишня невістка королеви Єлизавети II (ексдружина принца Ендрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, у червні 2023 року повідомила,що бореться з раком грудей. Пухлину виявили під час планової мамографії.

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