У Росії придумали покарання для Пугачової / скріншот

Співачка Алла Пугачова, яка втекла з Росії до Ізраїлю, може поплатитися за свої висловлювання на адресу росіян.

Раніше в мережі вона опублікувала пост, в якому назвала своїх ворогів "рабами" і "холопами".

У підсумку на Примадонну подали в Генпрокуратуру заяву якісь громадяни, які угледіли в цьому ознаки розпалювання ненависті.

Російський адвокат Ігор Скрипка розповів, до чого може призвести цей розгляд для Алли Пугачової.

За словами юриста, максимум, що світить Пугачовій – п'ять років позбавлення волі. Не мало, але фахівець уточнив, що це злочин середньої тяжкості, і для людини, вперше його вчинила, з хорошими характеристиками, про реальний термін навряд чи мова буде йти.

"У найгіршому випадку Алла Пугачова обмежиться штрафом або умовним терміном", - прокоментував експерт виданню КП.

Нагадаємо, раніше Пугачова на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост, адресований тим, хто її критикує.

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - звернулася до росіян співачка.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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