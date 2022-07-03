У Росії не чекають: Галкін Покинув Ізраїль слідом за Аллою Пугачовою

Напередодні стало відомо, що Максим Галкін перебрався до Латвії з Аллою Пугачовою і дітьми.
Актор і шоумен Максим Галкін покинув Ізраїль, де перебував кілька місяців.
Саме в Ізраїль прилетів Галкін з дітьми і Аллою Пугачовою, після вторгнення російських військ в Україну.
Там шоумен давав концерти і записував відео, де підтримував Україну і виступав проти дій диктатора Володимира Путіна.
Напередодні стало відомо, що Максим Галкін перебрався до Латвії з Аллою Пугачовою і дітьми. Відео прогулянки з сім'єю Галкін опублікував в Instagram.
"Ось такий чудовий юрмальський захід", - сказав Галкін в ролику на тлі Ризької затоки.
Раніше в соцмережах поширилося відео, на якому Пугачова разом з 8-річними Лізою і Гаррі в супроводі няні прогулюється по пляжу в Юрмалі. Галкіна з ними помічено не було.
22 червня Максим Галкін завершив концертний тур Ізраїлем. З 5 по 13 серпня у шоумена заплановані концерти в таких містах Латвії, як Лієпая, Юрмала, Таллінн і Резекне.
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