Всі плакали від сміху: Галкін висміяв Соловйова і Скабєєву на концерті в Ізраїлі

Галкін, Скабєєва, Соловйов / соцмережі

Російський артист Максим Галкін, який підтримує Україну з самого початку війни, дав концерт в Ізраїлі і висміяв кремлівських пропагандистів.

У Мережі з'явилося відео, як Галкін сміється з Ольги Скабєєвої та Володимира Соловйова, які називають його зрадником Батьківщини через антивоєнну позицію.

"Я кажу "Ні війні" - вони називають мене зрадником. Вони кажуть: "Ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з Росією". Для чого? Це нормально? Подобається, не подобається – НАТО розширюється", - сказав зі сцени Галкін.

У цей момент в залі Тель-Авіва пролунав гучний сміх.

Галкін також пожартував, що Скабєєва і Соловйов незабаром можуть почати нападати не тільки на Україну, а й на інші країни.

"Швеція ж теж збирається в Альянс. Я вже бачу ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Я вам точно кажу, що не за горами! Шведську стінку перейменують в" лазалку", сауну – в "сухопарку", шведський стіл – в "обжіраловку". Ну і, звичайно ж, заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він стоїть і кричить: "Карлсон!",- каже шоумен.

Відзначимо, шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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