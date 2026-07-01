У РФ проти Жадана порушили кримінальну справу: що відомо

Популярних українських музикантів звинувачують у "підтримці Збройних сил України".

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Сергій Жадан став фігурантом справи в РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Коротко:

Хто вирішив заарештувати Жадана

З якої "причини"

У терористичній Росії щодо учасників української групи "Жадан і Собаки" нібито порушено кримінальну справу.

Популярних українських музикантів звинувачують у підтримці Збройних сил України, зборі коштів на потреби української армії, участі окремих учасників у службі або співпраці з підрозділом "Хартія", а також у створенні пісень та відеороликів, присвячених Україні та її захисникам.

відео дня

Російські терористи повідомляють, що артистам може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Сергій Жадан / instagram.com/serhiy_zhadan

До речі, ця інформація з’явилася на сторінці створеної структури під час тимчасової окупації частини Харківської області російськими військами - "Управління внутрішніх справ ВГА Харківської області". Фактично, ця структура - це окупаційний аналог правоохоронних органів, який не визнається Україною.

На сторінці в Telegram так званого "Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області" повідомляється, що Жадану "загрожує" до 20 років в’язниці.

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Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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