На відміну від Лопес: мати Аффлека помилувалася з його колишньою дружиною

51-річний легендарний легендарний оскароносний режисер Бен Аффлек був вкотре помічений на прогулянці з колишньою дружиною, 52-річною актрисою Дженніфер Гарнер, і своєю матір'ю Крістін Енн Болд. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.
Усіх трьох папараціі "засікли" в Лос-Анджелесі в останній день навчання сина Аффлека і Гарнер Семюеля в школі.
Причому Крістін широко посміхалася, розмовляючи з Дженніфер, а в якийсь момент навіть обійняла її. Причому в компанії нинішньої невістки - Дженніфер Лопес - жінка тримається відсторонено і практично не спілкується з нею.
Багато інсайдерів зазначають, що Аффлек і Гарнер залишилися в хороших стосунках після розлучення 2018 року. У них троє спільних дітей - Вайолет (18 років), Серафіна (15 років) і Семюель (12 років).
Хто такий Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.
Шлюб Лопес і Аффлека - останні новини
Нагадаємо, Дженніфер Лопес зараз виховує доньку Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.
Після того як акторка разом із нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман 2021 року, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії. Також змінами в зовнішності здивувала Віра Брежнєва - співачка після 40 років ухвалила рішення надалі не використовувати фільтри для селфі і показала, до чого привів її експеримент.
Раніше про кардинальну зміну іміджу повідомила український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" - завдяки одній стильній деталі вона почала виглядати, як підліток.
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