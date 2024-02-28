У Литві скасували концерт LP через худі з триколором

Співачка видалила відео, але було вже пізно.

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Співачці LP поступово почали скасовувати концерти за підтримку Росії / Колаж Главред, фото Instagram / iamlpofficial

Каунаський концертний майданчик "Жальгіріс Арена" оголосив про скасування концерту співачки LP, яка записала відео з російським триколором і подякувала російському фан клубу.

Співачка, яка вже кілька разів виступала в Литві і має там шанувальників, пояснила у відео, що толстовка – це подарунок від її шанувальників в Росії. Вона також показала листівку, сказавши, що подарунок був зроблений ще в 2020 році, коли концерти співачки були скасовані через пандемію Covid-19, тому вона отримала подарунок тільки зараз, пише rt.lt.

Цікаво, що листівка була підписана 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Пізніше співачка видалила відео, замість цього запостила сторіз, але не з вибаченнями.

Хто така співачка LP Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP-американська співачка італійського походження, автор-виконавець. Вона є автором пісень для таких виконавців, як Ріанна, Крістіна Агілера, Ріта Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Елла Хендерсон, The Veronicas та інших. Сольний проект — "LP" -стартував в 2001 році, коли співачка представила свій дебютний альбом Heart-Shaped Scar. Його продюсував Девід Лоуері. Перголіцці-нетрадиційної орієнтації і відкрито зустрічалася з іншими жінками.

"Я так пишаюся і вдячна своїм шанувальникам у всьому світі, і я знаю, що в країнах Балтії багато українських українців, і я б хотіла, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди підтримувала і люблю вас", - сказала співачка.

Нагадаємо, раніше співачка підтримала Україну в її героїчному протистоянні у війні з Росією, на концерті у Варшаві. Співачка не тільки підняла український прапор, а й написала тепле напуття своїм українським шанувальникам. Зокрема, співачка підписала своїм шанувальникам український прапор. "Я люблю тебе, Україно. Ви сміливі, красиві люди", - написала вона.

Раніше вона также приміряла вишиванку і сердечно дякувала українцям за підтримку.

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