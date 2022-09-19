У Кремлі відреагували на прохання Алли Пугачової визнати її іноагентом

Примадонна звернулася до Мін'юсту РФ з промовою, що засуджує війну в Україні.
Російський комік і шоумен Максим Галкін був визнаний в РФ іноземним агентом - з самого початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, він рішуче засуджував дії Кремля. Галкін публічно висміював військову політику Путіна і його посіпак, за що і отримав "почесне" звання іноагента.
Слідом за ним, вперше з 24 лютого, звернулася до можновладців в РФ дружина Галкіна, співачка Алла Пугачова. І якщо до цього всі гадали, чи підтримує вона антивоєнну позицію чоловіка, то тепер ні в кого не залишилося сумнівів - Примадонна категорично проти кривавого неподобства, яке Путін розгорнув в Україні.
Також Алла Борисівна висловила бажання бути визнаною іноземним агентом слідом за чоловіком.
Кремль прокоментував прохання Алли Пугачової, боягузливо підкресливши, що побоюються легендарну Примадонну. Прес-секретар президента РФ зробив вигляд, що взагалі не розуміє, про що йде мова, і їх це не стосується.
"Я не думаю, що це питання, яке відноситься до Кремля. Тому я не буду коментувати", - цитують Пєскова росЗМІ.
Галкін став іноагентом в РФ
Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.
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