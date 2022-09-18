"Прошу зарахувати мене до лав іноагентів": Пугачова публічно заступилася за Галкіна

Пугачова публічно заступилася за Галкіна / колаж УНІАН

Легендарна попспівачка Алла Пугачова у день народження своїх дітей, Гаррі та Єлизавети, 18 вересня, публічно виступила на підтримку свого чоловіка, коміка Максима Галкіна (його нещодавно влада країни-агресора, Росії, визнала "іноагентом").

"Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною. Справжнім і непідкупним патріотом Росії, бажаючим Батьківщині процвітання, мирного життя і свободи слова", — написала вона.

Правда, далі Пугачова все ж відмовилася визнавати російське військове вторгнення в Україну війною, обравши досить виверткі формулювання, побажавши "припинення загибелі наших хлопців за Ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян".

Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

Адвокат Андрій Альошкін говорив, що у Алли Борисівни накопичилися справи по нерухомості.

"Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з Росії поки не поїде. Можливо, це хитра схема-Пугачова приїхала рятувати нерухомість", - висловився адвокат.

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