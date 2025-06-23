"У цей важкий для всіх нас час": Джеджула несподівано втретє став батьком

Андрій Джеджула ретельно приховував, що готується до появи ще однієї дитини.

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Андрій Джеджула особисте життя - ведучий втретє став батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Коротко:

У Джеджули з'явилася третя дитина

Шоумен розкрив стать та ім'я немовляти

Український ведучий і актор Андрій Джеджула несподівано для багатьох набув нового статусу - багатодітного батька. У соціальних мережах він розповів, що в нього з'явилася третя дитина.

Дівчинка, яку назвали Емілією, з'явилася на світ вдень, 22 червня. Ім'я її матері шоумен поки що тримає в таємниці, хоч і зазначив, що згодом знайомитиме всіх із цією стороною свого приватного життя.

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"Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати! Хоча їй передувало ще досить багато важливих із особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей важкий для всіх нас час! P.s. Памʼятаєте загадкову історію Бенджаміна Баттона? Тоді далі поступово буду розказувати все, як у нього - трохи особистих подій у зворотньому порядку! А поки ця - найголовніша", - написав щасливий батько.

Андрій Джеджула особисте життя - ведучий втретє став батьком / instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула особисте життя - ведучий втретє став батьком / instagram.com/djedjula

У Андрія Джеджули є ще двоє дітей від двох різних жінок: у його фактичному шлюбі з Сантою Дімопулос у жовтні 2008 року з'явився син Даніель, в офіційному шлюбі з Юлією Леус - донька Адель (лютий 2021 року) (пара остаточно розійшлася незабаром після народження доньки - прим. редактора).

Андрій Джеджула із сином Даніелем і донькою Адель / instagram.com/djedjula

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