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Названа офіційна причина смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро

Анна Підгорна
10 серпня 2023, 00:13 оновлено 10 серпня, 00:22
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Дрена Де Ніро, мама покійного Лео, закликала не звинувачувати її та інших батьків у кончині їхніх дітей.
Роберт Де Ніро, Дрена Де Ніро, Лео Де Ніро
Опублікована офіційна причина смерті Леандро Де Ніро / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/drenadeniro

На початку липня стало відомо про смерть онука голлівудського актора Роберта Де Ніро. 19-річний Леандро Де Ніро був єдиним сином старшої з семи дітей артиста Дрени Де Ніро.

За попередньою версією Лео помер в результаті нещасного випадку. Через місяць The New York City Medical Examiner опублікував остаточну причину смерті - токсичне поєднання заборонених речовин. Про це повідомляє видання PageSix.

На момент розтину в організмі Де Ніро були виявлені фентаніл, бромазолам, алпразолам, 7-аміноклоназепам, кетамін і кокаїн. Перед смертю хлопець спілкувався з дівчиною на ім'я Софія Маркс, яка нібито продала йому наркотичні речовини, і була пізніше заарештована у зв'язку з передозуванням Лео.

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Після публікації причини смерті сина Дрена Де Ніро зіткнулася з хвилею хейту в мережі через його наркотичну залежність. На своїй сторінці в Instagram вона закликала не засуджувати батьків та їх загиблих дітей, так як наркоманія - це хвороба.

Також вона натякнула, що наркотики син почав приймати після важкого випадку коронавірусу. Фентаніл - це сильнодіючий опіодний анальгетик, який використовують в медицині. Він швидко викликає звикання, а головна його небезпека полягає в тому, що встановлення летальної дози препарату в комбінації з іншими препаратами, анальгетиками або спиртним практично неможливе. Ймовірно, Лео пристрастився до фентанілу під час лікування від ковіду, і ситуація просто вийшла з-під контролю.

Раніше виснажена Белла Хадід показала страшне обличчя своєї хвороби - модель взяла перерву у своїй надуспішній кар'єрі через складне лікування від хвороби Лайма.

Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська акторка втратила кохання свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.

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