Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

Вчора представники Кенсінгтонського палацу вперше прокоментували, як насправді почувається принцеса.

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Представники палацу розповіли про самопочуття Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: royal.uk/

На початку року весь світ приголомшила новина, що Кейт Міддлтон перенесла операцію. Одразу ж понеслася хвиля чуток про важке захворювання принцеси.

Зокрема, іспанська телеведуча Конча Кальєха заявила, що після операції Кейт перебувала деякий час в комі.

"Були серйозні ускладнення, яких лікарі не очікували, тому що операція пройшла добре, але післяопераційний період пройшов не за планом", — сказала телеведуча.

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Але цю заяву спростували в оточенні Міддлтон, сказавши, що інформація ведучої "не має нічого спільного з дійсністю".

Вчора ж представники Кенсінгтонського палацу нарешті поставили крапку в розмовах про принцесу:

"Принцеса Уельська, яка відновлюється після операції на черевній порожнині, почувається добре", — повідомили у палаці.

Відзначимо, на даний момент ніхто так і не озвучив діагноз Кейт. В оточенні принцеси тільки повідомляли:

"Операція пройшла успішно, очікується, що принцеса Уельська пробуде в лікарні від 10 до 14 днів, перш ніж повернутися додому для продовження відновлення. Виходячи з поточних медичних рекомендацій, вона навряд чи повернеться до громадських обов'язків до закінчення Великодня. Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання оберігати своїх дітей від непотрібних чуток і бажання залишити особисту медичну інформацію конфіденційною".

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: Принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого Короля Великобританії Чарльза.

Додамо, король Чарльз і Кейт Міддлтон оголосили про свої операції з різницею всього в кілька годин, таке сталося вперше в історії палацу.

А також інсайдер палацу заявив, що принцеса Уельська "знову працює зі свого ліжка", адже готується повернутися до громадських обов'язків до Великодня.

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