Кейт Міддлтон "працює лежачи" і "вже планує зустрічі": як відновлюється принцеса

Кейт Міддлтон готова повернутися до роботи після операції.

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Кейт Міддлтон готується повернутися до роботи/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон готова повернутися до роботи після операції на черевній порожнині.

За інформацією Page Six, інсайдер палацу заявив, що принцеса Уельська "знову працює зі свого ліжка" в котеджі Аделаїда у Віндзорському маєтку, оскільки вона готується повернутися до громадських обов'язків до Великодня.

Джерело додало, що Міддлтон уже "планує зустрічі і розмовляє зі своєю командою", щоб підготуватися до свого повернення.

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Однак Кенсингтонський палац стверджує, що королівська особа не вийде на публіку, поки вона повністю не одужає.

Зазначимо, що 42-річна Міддлтон перенесла операцію на початку цього місяця. Хоча причина операції не розголошується, Page Six дізналася, що це серйозний захід, але не пов'язаний із раком.

Нагадаємо, раніше королівський експерт викрив Кейт Мідлтон у жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза ІІІ, королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз ІІІ зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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