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Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу

Олена Кюпелі
27 лютого 2024, 21:49
Ніяких додаткових подробиць про відсутність Вільяма надано не було.
принц Вільям, принцеса Кетрін, Кейт Міддлтон
Принц Вільям повинен був прочитати промову на церемонії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Вільям 27 лютого відмовився брати участь у панахиді покійного грецького короля Костянтина в останню хвилину з невизначених "особистих причин" - король Карл III також був відсутній, оскільки його лікування від раку триває.

За інформацією The Daily Mail, натомість королева Камілла була найстаршим членом Королівської родини, а принц Ендрю також відігравав помітну роль, коли він вивів своїх членів королівської родини пішки на службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Ніяких додаткових подробиць про відсутність Вільяма не було надано, і невідомо, чи пов'язано це з операцією його дружини, принцеси Уельської, після операції на черевній порожнині минулого місяця, хоча королівські джерела наполягають, що вона "почуває себе добре" вдома.

відео дня

Вільяма востаннє бачили на премії Baftas 18 лютого, а Кейт не бачили з Різдва в Сандрінгемі.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: Принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого Короля Великобританії Чарльза.

Відомо лише те, що Кейт не братиме участі в офіційних королівських заходах до Великодня після операції. Що стосується Чарльза, то він був у Віндзорському замку раніше того ж дня, але пішов до початку служби, після чого Камілла влаштувала прийом. Пізніше короля сфотографували, коли той махав рукою, на шляху до Кларенс-хауса, його Лондонської резиденції.

Костянтин був хрещеним батьком Вільгельма, який закликав Грецьку королівську родину вибачитися. Принц повинен був прочитати Об'явлення 21:1-7, популярне читання на похоронах, яке починається словами "І побачив я нове небо і Нову землю".

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, після чого пішло багато чуток про її здоров'я. Подейкували навіть, що принцеса перенесла кому і її стан на межі.

Після коронації Чарльза III, Королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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