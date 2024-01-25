Думали про найгірше: чому Король та Кейт Міддлтон одночасно опинились у лікарні

Таке сталося вперше у королівському палаці Великобританії.

https://glavred.net/stars/dumali-o-hudshem-pochemu-korol-charlz-i-keyt-middlton-odnovremenno-okazalis-v-bolnice-10536257.html Посилання скопійоване

Чарльз III і Кейт Міддлтон опинилися на лікарняному ліжку/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/princeandprincessofwales

Король Великобританії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосили про свої операції з різницею лише за кілька годин.

Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою", - пише Page Six.

Хоча про "заплановану" черевну операцію Міддлтон не було оголошено доти, доки вона вже не відбулася, глава британської монархії відчув необхідність попередити людей, щоб вони не робили поспішних висновків щодо його госпіталізації.

відео дня

"Було розумно говорити про це відкрито, інакше люди могли б подумати про гірше", — сказав інсайдер палацу.

Букінгемський палац оголосив 17 січня - наступного дня після "успішної" операції Міддлтон - що Його Королівська Високість "звертався за лікуванням збільшеної простати" і наступного тижня його чекає операція.

Вони запевнили королівських шанувальників, що "стан його величності доброякісний" і що він просто проходить "корекційну процедуру".

Палац також зазначив, що збільшена простата "щороку зустрічається у тисяч чоловіків", що стало ще однією причиною, чому Чарльз вирішив висловитися.

Повідомляється, що монарх хотів надихнути інших чоловіків проконсультуватися зі своїми лікарями з приводу будь-яких медичних проблем, що насуваються.

Нагадаємо, раніше королівський експерт викрив Кейт Мідлтон у жорсткості-Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також після коронації Чарльза III королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.