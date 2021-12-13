"Вже не буду колишньою": Злата Огневич підвела межу після участі в шоу Холостячка

Співачка вже знайшла новий сенс життя.
Співачка і учасниця романтичного реаліті Холостячка Злата Огневич вирішила поставити крапку в її "історії" з цим проєктом.
Холостячка-2021 закінчилася на мажорній ноті: зіркова героїня вибрала собі принца - бізнесмена Андрія Задворного, і він відповів їй взаємністю.
Однак закохані пробули разом вкрай недовго. За півтора місяці Задворний зрозумів, що закоханості недостатньо, а більш сильних почуттів до Огневич у нього не було.
На пост-шоу Холостячка. Життя після проєкту стало відомо, що пара більше не разом. Огневич висловила жаль, що не помітила "сигналів" раніше - переглядаючи реаліті, вона прийшла до висновку, що якби вона не була засліплена любов'ю до Задворного, вона, ймовірно, зробила б інший вибір.
Але доля розпорядилася інакше. Своєю історією про невзаємні почуття Огневич надихнула тисячі фанатів проєкту. У соціальних мережах з артисткою почали ділитися аналогічними історіями з власного життя. Огневич подякувала їх за це, зазначивши, що цей болісний досвід і їх підтримка зробили її тільки сильніше.
"Життя - це свято і захоплююча гра! Немає переможців і переможених - час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе," - підвела підсумки проєкту співачка.
читайте такожМішина вперше назвала справжню причину розриву з Еллертом
Раніше стало відомо, хто міг стати Холостячкою-2021 замість Злати Огневич.
Інші цікаві новини:
- Надя Дорофєєва в мереживній білизні показала, якою вранці її бачить Дантес
- Лорак у сукні з непристойним розрізом і декольте похвалилася нагородою в Кремлі
- "Засунули в медінститут": Оля Полякова вперше розповіла про свого батька
- Алла Пугачова захопила мережу: вийшла в світ в панчохах і шкіряному міні
- Maruv шокувала відвертими ласками з подругою в бікіні