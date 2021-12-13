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"Вже не буду колишньою": Злата Огневич підвела межу після участі в шоу Холостячка

13 грудня 2021, 13:25

Співачка вже знайшла новий сенс життя.

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Злата Огневич більше не сумує після вчинку Задворного / instagram.com/zlata.ognevich

Співачка і учасниця романтичного реаліті Холостячка Злата Огневич вирішила поставити крапку в її "історії" з цим проєктом.

Холостячка-2021 закінчилася на мажорній ноті: зіркова героїня вибрала собі принца - бізнесмена Андрія Задворного, і він відповів їй взаємністю.

Однак закохані пробули разом вкрай недовго. За півтора місяці Задворний зрозумів, що закоханості недостатньо, а більш сильних почуттів до Огневич у нього не було.

На пост-шоу Холостячка. Життя після проєкту стало відомо, що пара більше не разом. Огневич висловила жаль, що не помітила "сигналів" раніше - переглядаючи реаліті, вона прийшла до висновку, що якби вона не була засліплена любов'ю до Задворного, вона, ймовірно, зробила б інший вибір.

Але доля розпорядилася інакше. Своєю історією про невзаємні почуття Огневич надихнула тисячі фанатів проєкту. У соціальних мережах з артисткою почали ділитися аналогічними історіями з власного життя. Огневич подякувала їх за це, зазначивши, що цей болісний досвід і їх підтримка зробили її тільки сильніше.

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"Життя - це свято і захоплююча гра! Немає переможців і переможених - час все розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який почала до себе," - підвела підсумки проєкту співачка.

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Після Холостячки життя Огневич круто змінилося / instagram.com/zlata.ognevich

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Раніше стало відомо, хто міг стати Холостячкою-2021 замість Злати Огневич.

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шоу-бізнес Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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