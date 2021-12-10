"Це був шок": стало відомо, чи залишилися разом Злата Огнєвіч та Андрій Задворний

У фіналі Холостячка Злата Огневич вибрала Андрія Задворного / instagram.com/zlata.ognevich

Після проекту Холостячка у Злати Огнєвіч і Андрія Задворного зав'язалися стосунки, але за правилами шоу їм було заборонено демонструвати їх і з'являтися на людях.

Їм довелося тримати інтригу до фіналу. З'явившись в студії пост-шоу 31-річний бізнесмен Андрій Задворний зізнався, що з відносини продовжив всього півтора місяці.

"Ми не разом. Я був щасливий, вона була щаслива. Потім я відчув, що коли я йду, у мене немає бажання повернутися до неї. У мене пропали почуття. Я не відповідав взаємністю. Рішення розлучитися виходило з моїх емоцій. Раніше я був закоханий, але закоханість пройшла. З яких причин - я не знаю", - заявив він.

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"Це був шок. Мене ніби бульдозером переїхали", - зізналася співачка.

Нагадаємо, у фіналі Холостячки Огнєвіч вибрала Андрія Задворного.

"Я люблю і готова кричати про це на весь світ, моя Всесвіт заграла новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче - вірю", - написала Злата на своїй сторінці в Instagram відразу після фіналу проекту.