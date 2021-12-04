Холостячка Огневич шокувала вибором у фіналі шоу, в Мережі переполох: "проміняти Діму на це..."

Залата Огневич сказала " так " Андрію Задворному / instagram.com/zlata.ognevich/

Фінал "Холостячки" був емоційним і непередбачуваним. Кожен з учасників прагнув стати обранцем Злати Огневич. Чоловіки будували з нею стосунки протягом трьох місяців, мріяли про сім'ю, спільне майбутнє після шоу.

Але тільки одному учаснику Злата могла відповісти взаємністю. Ним став Андрій Задворний.

"Я люблю і готова кричати про це на весь світ, мій всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче вірю", - написала Злата на своїй сторінці в Instagram відразу після фіналу проекту.

Злата Огневич і Андрій Задворний / instagram.com/zlata.ognevich/

Такий вибір Холостячки, м'яко кажучи, здивував глядачів - багато хто був обурений, що вона не сказала "так" Дмитру Шевченку.

"Найбільше розчарування вечора, дуже шкода, ваші очі говорили інше", "Чому цієї любові раніше ніхто не помітив", "Боже, як я плакала за Діму", "Як же так можна було вчинити з Дімою? Все, більше Холостячку не дивлюся! Це триндець якийсь!", "Серцю звичайно не накажеш, але мені взагалі не зрозумілий Ваш вибір", "Ти ще ніколи так не помилялася", "Дуже незрозумілий ваш вибір...так розчинилася в Дімі спочатку, а потім подумала, і полюбила Андрія!",- писали в коментарях під постом Злати.

Коментарі під постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Коментарі під постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Коментарі під постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Раніше ми повідомляли, що перед фіналом проекту артистка розговорилася з Олею Поляковою про особисте життя на зйомках шоу Новорічна Маска. Їй Огневич зізналася, що 2021 рік був найромантичнішим в її житті. На питання про заміжжя співачка також дала відверту відповідь:"заміж не вийшла, але ми плануємо".