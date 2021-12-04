УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Холостячка Огневич шокувала вибором у фіналі шоу, в Мережі переполох: "проміняти Діму на це..."

4 грудня 2021, 11:54

Вибір співачки у фіналі проекту для багатьох став несподіванкою.

false
Залата Огневич сказала " так " Андрію Задворному / instagram.com/zlata.ognevich/

Фінал "Холостячки" був емоційним і непередбачуваним. Кожен з учасників прагнув стати обранцем Злати Огневич. Чоловіки будували з нею стосунки протягом трьох місяців, мріяли про сім'ю, спільне майбутнє після шоу.

Але тільки одному учаснику Злата могла відповісти взаємністю. Ним став Андрій Задворний.

"Я люблю і готова кричати про це на весь світ, мій всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче вірю", - написала Злата на своїй сторінці в Instagram відразу після фіналу проекту.

false
Злата Огневич і Андрій Задворний / instagram.com/zlata.ognevich/

Такий вибір Холостячки, м'яко кажучи, здивував глядачів - багато хто був обурений, що вона не сказала "так" Дмитру Шевченку.

"Найбільше розчарування вечора, дуже шкода, ваші очі говорили інше", "Чому цієї любові раніше ніхто не помітив", "Боже, як я плакала за Діму", "Як же так можна було вчинити з Дімою? Все, більше Холостячку не дивлюся! Це триндець якийсь!", "Серцю звичайно не накажеш, але мені взагалі не зрозумілий Ваш вибір", "Ти ще ніколи так не помилялася", "Дуже незрозумілий ваш вибір...так розчинилася в Дімі спочатку, а потім подумала, і полюбила Андрія!",- писали в коментарях під постом Злати.

false
Коментарі під постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/
false
Коментарі під постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/
false
Коментарі під постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Раніше ми повідомляли, що перед фіналом проекту артистка розговорилася з Олею Поляковою про особисте життя на зйомках шоу Новорічна Маска. Їй Огневич зізналася, що 2021 рік був найромантичнішим в її житті. На питання про заміжжя співачка також дала відверту відповідь:"заміж не вийшла, але ми плануємо".

Автор: Сергій Кущ
viber
Злата Огневич Холостячка 2021
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Не поспішайте зливати в раковину: куди використовувати воду після варіння картопліНе поспішайте зливати в раковину: куди використовувати воду після варіння картоплі Гороскоп на 2022 рік для Тільця: підвищення зарплати, доленосне рішення і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Тільця: підвищення зарплати, доленосне рішення і найкращі дні Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: викриття секретів, щасливий випадок та найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Близнюків: викриття секретів, щасливий випадок та найкращі дні Дуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинДуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилин Найсмачніша гречка за 2 хвилини: дуже простий рецептНайсмачніша гречка за 2 хвилини: дуже простий рецепт
13:29

Відкинутий Холостячкою Огневич Дмитро Шевченко вперше висловився про її рішення

13:15

Гроші потечуть рікою та настане смуга везіння - що обіцяє Овнам гороскоп на 2022 рік

13:00

Гороскоп на завтра 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємностіВідео

12:26

Помер ще в Одесі: до Туреччини прибуло судно з тілом українського моряка

12:20

Туреччина продасть Україні ще понад 20 дронів Bayraktar - BloombergВідео

Реклама
12:14

Українці масово біжать на заробітки до Польщі: скільки вони там отримуютьВідео

11:54

Холостячка Огневич шокувала вибором у фіналі шоу, в Мережі переполох: "проміняти Діму на це..."

11:45

Популярність, покупка квартири і кар'єрний зліт: Таро прогноз для Овнів на 2022 рікВідео

11:43

"Я люблю і готова кричати на весь світ": стало відомо, за кого Злата Огневич виходить заміж

10:37

Зимове диво: в Одесі на початку грудня зацвіла сакураВідео

10:32

В Україні почали продавати новорічні ялинки: у скільки обійдеться живе дерево

10:08

"Пишаюся тим, що я - росіянка": вчителька ліцею в Києві розізлилась на учня через прохання говорити українською

10:00

Гра на підвищення: чим небезпечні загрози Путіна по НАТО для України і чи будуть нові санкції

09:28

На Хмельниччині батько жорстоко бив своїх маленьких дітей розпеченою кочергою

09:25

Леся Нікітюк у білому бікіні похвалилася соковитими формами і стрункими ніжками

08:52

Все, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудняВідео

08:40

Прикмети на 4 грудня: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої БогородиціВідео

08:36

Гороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманВідео

08:33

Хитрий італієць з'явився на щеплення від коронавірусу з силіконовою рукою

08:30

Секрети здібностей гуцульських мольфарів та передбачення про процвітання України: що покажуть у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

Реклама
08:22

Коронавірус в Україні 4 грудня: кіклькість нових виявлених хворих за добу впала до 13,2 тисячіВідео

08:00

Зустріч Зеленського і Путіна стане проривом: Україна очікує на першу "величезну перемогу" над РосієюВідео

07:58

Байден не визнав "червоні лінії Кремля" і пообіцяв провести "довгу розмову" з ПутінимВідео

07:45

Народ подумки давно не тутПогляд

07:27

Кремль планує наступ на Україну за участю 175 тисяч військових - WPВідео

07:20

Принесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосіб

07:10

Танки Москви натраплять на ПТРК Javelin і ППО США: експерт пояснив крах військової атаки РФ на УкраїнуВідео

06:28

Путін наганяє паніку на Захід, щоб отримати реванш за Холодну війнуПогляд

06:01

Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіФото

05:28

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

05:14

Гола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тілом

05:12

Вдарить мороз, завалить снігом: українців попередили про атаку трьох циклонівВідео

04:52

Простіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттям

04:22

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

04:19

ТОП-10 найпопулярніших акторів та актрис у 2021 році

04:03

Лайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, якими користувалися радянські господині

03:56

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниВідео

03:32

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

03:17

Введення в храм Пресвятої Богородиці - душевні привітання і чудові листівки до свята

02:54

Шириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах уже виявили штам "Омікрон"Відео

Реклама
02:35

Кров, "надрукована" на 3D-принтері: як розробка ірландських вчених змінить уявлення про рани

01:50

Які продукти не можна їсти при хворобах серця - коментар дієтолога

01:28

Київстар змінює тарифи: коли чекати подорожчання і на скільки

01:02

Вчені пояснили, який продукт допоможе "прибрати" живіт

00:02

Вчені пояснили, чи корисно їздити на велосипеді

03 грудня, п'ятниця
23:59

Інфекціоніст розповіла, чому українці бояться щеплення від коронавірусуВідео

23:29

Ціни на українських АЗС рекордно впалиВідео

23:12

США не відступить від Росії: у Білому домі заявили, що питання про Україну обговорять насампередВідео

22:46

Ціна на огірки в Україні злетіла до 50 грн/кг: українців попередили про новий удар по кишеняхВідео

22:25

Жінка залишилася одна: у ДТП на Львівщині загинули батько та 12-річна донька, мати у важкому станіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти