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"Позбавив шансу побудувати стосунки з іншим": Огневич не розуміє, чому обрала Задворного

11 грудня 2021, 11:13

Злата Огневич вважає, що Андрій Задворний міг проявити сміливість і зізнатися, що не має почуттів. Якби він залишив проект вчасно, то все склалася б інакше.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Українська співачка Злата Огневич, головна героїня проекту Холостячка-2 відверто розповіла про те, що відчуває після того, як її романтичні стосунки з Андрієм Задворним припинилися.

Огневич зізналася, що по-справжньому любила Задворного, але тепер дивується своєму вибору на проекті й шкодує, що не віддала перевагу іншому чоловікові.

"Минуло небагато часу, я дивилася ефіри разом з вами. І тепер бачу ситуацію з іншого боку. Це відкриття для мене! Адже зараз я щиро і до глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце", - написала Огневич в Instagram.

Співачка підкреслила, що закохане серце буває сліпим, нескінченно вірить і не помічає "тривожних дзвіночків".

"Воно виправдовує, дає шанс і прощає, знову і знову, знову і знову... і так - по колу. Думаю, багато жінок впізнали тут себе. Жінки, які дуже сильно люблять..." –- написала Злата.

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Співачка додала, що Задворний позбавив її шансу побудувати стосунки з іншим чоловіком.

"Мені дуже шкода, що Андрій позбавив мене шансу побудувати стосунки з іншим чоловіком на проекті. Він міг проявити сміливість і зізнатися собі й мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я б прийняла це. Андрій міг залишити проект по своїй волі, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук. Міг, але ... Якби він залишив проєкт вчасно, моя історія, можливо, склалася б інакше. Але сталося, як сталося. Напевно, мені потрібен був цей болючий досвід, отриманий в обставинах найкрасивішої казки про кохання", - сказала співачка.

Як повідомляв Главред, переможцем проекту Холостячка-2 став Андрій Задворний. Він дуже зворушливо зізнався співачці в коханні, сказавши, що хоче зробити її щасливою. Злата Огневич також зізналася йому в коханні та сказала, що готова кричати про свої почуття на весь світ.

читайте такожВідкинутий Холостячкою Огневич Дмитро Шевченко вперше висловився про її рішення10 грудня на телеканалі СТБ пройшов спецвипуск Життя після проекту, під час якого українці дізналися, як склалося життя Злати Огневич після фіналу. З'ясувалося, що після фіналу Задворний і Огневич будували романтичні стосунки, але не довго.

"Ми не разом. Я був щасливий, вона була щаслива. Потім я відчув, що коли я йду, у мене немає бажання повернутися до неї. У мене зникли почуття. Я не відповідав взаємністю. Рішення розлучитися виходило з моїх емоцій. Раніше я був закоханий, але закоханість пройшла. З яких причин – я не знаю", - сказав Андрій.

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Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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