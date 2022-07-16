"Впевнена, що зловмисники будуть знайдені": Камалія стала жертвою шахраїв

Камалія стала жертвою шахраїв / скріншот

Співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, попередила, що шахраї намагаються обдурити людей від її імені.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася скріншотами, де від імені нібито її фан-аккаунта невідомі обіцяють грошову допомогу.

Камалія підкреслила - до подібної "допомоги" вона не має ніякого відношення. Швидше за все, зловмисники проситимуть надати особисті дані банківської карти, щоб списати звідти кошти. Зірка закликала своїх фанів не вестися на це.

"Хочу звернутися до всіх і попередити, що зараз дуже багато шахраїв! Тільки на моїх офіційних сторінках в Instagram і Facebook ви можете бачити відповідну дійсності інформацію. У тому числі ту, яка спрямована на сім'ї, постраждалі від війни в Україні. Впевнена, що зловмисники будуть знайдені, покарані і заблоковані назавжди", - написала Камалія.

Шахраї, Камалія / скріншот

Шахраї, Камалія / скріншот

Нагадаємо, раніше співачка в інтерв'ю для слави Дьоміна Камалія зізналася, чи вдалося її чоловікові зберегти стан під час військового вторгнення рф в Україну. На жаль, війні байдуже, багатий ти чи бідний, вона рівняє всіх.

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