Камалія розповіла, скільки грошей втрачає її чоловік-мільярдер через війну

Камалія розповіла, як війна відбилася на бізнесі чоловіка / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка, модель, актриса, Місіс світу та волонтерка Камалія розповіла, як постраждав від війни бізнес її чоловіка, британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна вона зізналася, чи вдалося її чоловікові зберегти статки під час військового вторгнення рф в Україну. На жаль, війні байдуже, багатий ти чи бідний, вона рівняє всіх.

"У нас як у всіх. Нічого не працює. Бізнес стоїть. Наш бізнес через місяць може ще якось почне працювати, але тільки на якихось відсотках. Почне працювати все тільки після війни", - розповіла Камалія.

Зараз основна діяльність і співачки, і її чоловіка - волонтерство. Слава Дьомін поцікавився у Камалії, чи не боїться вона втратити всі свої статки на благодійності. Артистка підкреслила, що не тільки вкладає свої гроші, але і веде переговори з бізнесменами, які також можуть робити пожертвування.

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Раніше співачка Камалія розповіла, на якій подарунок до її ювілею її чоловік-мільярдер витратив мільйон євро.

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