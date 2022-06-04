Втомився від війни: Максим Галкін повернувся до "нормального" життя

Максим Галкін показав дітей вперше після втечі з рф / instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен і комік Максим Галкін висловив цілком чітку антивоєнну позицію ще на самому початку повномасштабної війни в Україні. Тоді артист, який активно вів блог про свою кар'єру і сімейне життя в Instagram, відзначив, що його соціальні мережі більше ніколи не будуть колишніми і зараз не час для "забавних відео з дітьми і гумористичного контенту".

Так і тривало протягом 100 днів війни - на його сторінці з'являлися лише анонси концертів та ролики на підтримку України або критику російської пропаганди.

Нещодавно Галкін все ж опублікував сімейний ролик, знятий ніби в минулому житті, до війни. Комік показав на відео, як його діти, восьмирічні Ліза та Гаррі, граються у морі. Сам він вирішив залишитися за кадром, споглядаючи яхти на горизонті.

"На морі з сім'єю - безцінно", - підписав пост шоумен.

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Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

З цієї ж причини російська співачка і прихильниця Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні.

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