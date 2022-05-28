Ненависть до Пугачової і Галкіна в РФ досягла апогею: Примадонну хочуть позбавити громадянства

Примадонну хочуть позбавити громадянства / скріншот

Російська співачка і прихильниця Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні.

За її словами, Примадонна ніколи не прославляла Росію в своїх піснях.

"Алла Борисівна сказала:"я поїхала відпочивати, до побачення, все". Так і залишайтеся там, сидіть. Я і мої глядачі, які були на концерті в День Перемоги, сказали, що Державна Дума повинна прийняти закон про позбавлення громадянства Росії цих людей. У них все одно подвійні громадянства - в більшості", - сказала Циганова в інтерв'ю.

Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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