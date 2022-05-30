"Хвалили Захід і йшли проти течії": церква підключилася до цькування Пугачової і Галкіна в РФ

Церква підключилася до цькування Пугачової і Галкіна в РФ / скріншот

На Максима Галкіна і Аллу Пугачову, які покинули Росію, вилили чергову порцію бруду. Цього разу про супротивників війни в Україні висловився ієромонах Фотій.

Російський поп назвав зоряне сімейство, яке перебралося в Ізраїль, Іудами.

"Галкін з Пугачовою відверто вильнули хвостом. Не очікував від багатьох з того списку, яких називали п'ятою колоною ... вони хотіли і нашим, і вашим. Це все лукавство. Треба визначитися вже. Вони показали своє справжнє обличчя. Вони бомба уповільненої дії, і ось їх бомбануло", - заявив Фотій.

Він вважає, що кажучи правду про війну в Україні вони зраджують Росію.

читайте також"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилка"Ці люди поводяться сьогодні як Іуди. Вони в так завжди себе і вели. Були одіозними. Могли йти проти течії. Всіляко висловлювали невдоволення. Хвалили Захід. Вони покинули нашу країну", - заявив він.

Раніше російська співачка і прихильниця Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні. За її словами, Примадонна ніколи не прославляла Росію в своїх піснях.

Також повідомлялося, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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