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Встиг дійти до машини: на чоловіка путіністки Поплавської напали в Москві

Олена Кюпелі
23 квітня 2024, 23:53
Яна Поплавська розповіла про напад на її чоловіка і назвала це вдалим днем.
Путіністка Поплавська знову напала на Пугачову
Путіністка Поплавська розповіла про напад на чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/the_yana_poplavskaya

Божевільна путіністка Яна Поплавська, яка підтримує військовий напад Росії на Україну, мало не позбулася свого чоловіка.

Як повідомляє пропагандистське видання Стархіт, Поплавська розповіла про те, що на її чоловіка на вулиці напали. Тим часом сама актриса день нападу назвала "вдалим", бо чоловік виявився живим після нападу. "Його не зарізали ножем і не застрелили, "всього лише" вдарили кулаком у скроню", - пояснила актриса.

Євген Яковлєв їхав на роботу, коли сталася дрібна ДТП - за словами Поплавської, за кермом другої машини сидів "бородатий водій". Ведучий вийшов з авто, щоб розв'язати проблеми, як раптом його опонент завдав удару в область скроні та вуха.

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Хто така Яна Поплавська?

Яна Поплавська - радянська і російська акторка театру і кіно, теле- і радіоведуча, театральний педагог. Здобула популярність у 10 років завдяки дитячій ролі Червоної Шапочки у фільмі "Про Червону Шапочку" 1977 року.
У 2014 році підтримала анексію Криму Росією. У 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну.
19 жовтня 2022 року внесена до санкційного списку України за пропаганду "путінського режиму і підтримку війни", а також "поширення дезінформації про війну Росії проти України". У лютому 2023 року Поплавську ФБК вніс до списку корупціонерів і розпалювачів війни за публічну підтримку дій російської армії в Україні, з пропозицією введення проти неї міжнародних санкцій.

"Приголомшений від удару Женя встиг дійти і зачинитися в машині, а нападник, який розмовляв з акцентом, продовжував ломитися в машину. Женя викликав ГИБДД і поліцію. Приїхали миттєво, під час особистого огляду водія і його попутника знайшли величезну пачку готівки (1,5-2 мільйони рублів), походження яких молодики пояснювали дуже каламутним чином", - повідомила актриса.

Яна Поплавська - останні новини по темі

Зазначимо, актриса-путіністка Яна Поплавська "наїхала" на Ані Лорак. Пропагандистка не оминула увагою співачку-"українку" Ані Лорак та білоруса-телеведучого Дмитра Шепелєва і назвала їх зрадниками.

А також путіністка Поплавська ніяк не може заспокоїться від того, що Пугачова може вільно говорити про те, що думає. Вона вважає, що Примадонна в муках від того, що виїхала з країни-терористки РФ.

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