Пішла легенда: не стало першого темношкірого актора, який отримав Оскар за кращу чоловічу роль

Помер актор Сідні Пуатьє / REUTERS

Володар Оскара американський актор Сідні Пуатьє помер у віці 94 років. 20 лютого йому мало виповнитися 95.

Трагічну новину повідомив таблоїд TMZ, який отримав підтвердження від офісу міністра закордонних справ Багамських островів.

Пуатьє був першим темношкірим актором, який отримав Оскар за кращу чоловічу роль, і був найстарішим володарем премії в цій номінації.

У актора залишилися шестеро дітей, вісім онуків і троє правнуків.

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Тіло виявила дружина артиста Ольга Миколаївна. Згідно з висновком медиків 71-річний актор помер з природних причин уві сні.

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