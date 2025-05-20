Померла зірка серіалів "Багаті теж плачуть" і "Дика троянда"

Ви дізнаєтеся:
- У яких фільмах знімалася актриса
- Як її називали мексиканські ЗМІ
Актриса Аурора Клавель, відома за ролями в серіалах "Багаті теж плачуть" і "Дика троянда", пішла з життя. Про це повідомляє видання El Imparcial.
Зірці мексиканських мильних опер було 88 років. Смерть Клавель підтвердили її родичі. Причина смерті не уточнюється.
"Аурора не народила дітей, але зате у неї були сестри і брати. Довгий час за нею доглядала сестра Іоланда", - повідомили співрозмовники видання.
Актриса народилася 14 серпня 1936 року в місті Пінотепа-Насіональ у штаті Оахака. Клавель почала зніматися в кіно ще в 60-х роках, а всесвітню популярність здобула в 1994, коли фільм "Горді сини Тараумари" удостоївся премії на Каннському кінофестивалі.
Аурора Клавель також грала ролі другого плану в американському кіно, зокрема у вестернах Сема Пекінпи "Майор Данді" (1965), "Дика банда" (1969). Але слава прийшла до неї з роллю мами Чоле в серіалі "Багаті теж плачуть" (1979), який став другим латиноамериканським серіалом, показаним в СРСР, - після "Рабині Ізаури". Потім актриса зіграла матір Ернесто Рохаса в мексиканському серіалі "Дика Роза" (1987). Загалом на рахунку артистки понад 120 проєктів.
Вона керувала театральною школою у своєму рідному місті. Низка мексиканських ЗМІ називають Клавель "королевою епохи".
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