Помер зірка серіалу "Санта-Барбара" Ніколас Костер

Костеру було 88 років, коли він востаннє з'явився на знімальному майданчику.

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Помер Ніколас Костер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Американський актор Ніколас Костер помер 26 червня в одній з лікарень Флориди в 89 років. Про це повідомляє The New York Post.

Смерть легендарного артиста підтвердила його донька, Дайннін Костер, на сторінці мемуарів свого батька в Facebook. "Ніколас Костер помер сьогодні ввечері в лікарні у Флориді. Будь ласка, запам'ятайте його, як великого художника. Він був чудовим актором! Я завжди буду надихатися ним і знаю, як мені пощастило мати такого чудового батька!! Спочивай з миром", - написала вона.

Ніколас Костер української аудиторії відомий завдяки мильним операм на кшталт серіалів "Санта-Барбара" та "Всі мої діти". Протягом багатьох років він блискуче виконував різнопланові ролі.

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Варто відзначити, що Костер знімався в кіно до 2022 року - в свої 88 він був в повній свідомості, і не втратив ані крихти акторського таланту.

Після смерті Ніколаса Костера вдовою залишилася акторка і модель Кендес Хіллігосс, яка відома своєю участю в популярних фільмах жахів. Також про смерть актора сумують троє дітей.

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

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