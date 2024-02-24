Український співак ALEKSEEV потрапив у скандал в Ізраїлі

Зокрема, артист дав концерт в одному з нічних клубів Тель-Авіва.

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Співак пояснив фанатам, чому заспівав російською мовою / Колаж Главред, фото Instagram / alekseev_officiel

Український співак ALEKSEEV потрапив у скандал. Зокрема, артист дав концерт в одному з нічних клубів Тель-Авіва, Ізраїль.

Як пише ТСН, в Мережу потрапило відео з виступу виконавця. Користувачів обурило, що артист разом з україномовними піснями включив в програму і російськомовну.

Цікаво, що у співака є перекладені пісні українською мовою. Крім того, раніше він обіцяв, що відмовиться від російських версій.

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Журналістка Аліна Доротюк звернулася до команди виконавця з проханням пояснити, чому ж він все ж заспівав російською. У артиста пояснили, що виступ тривав 45 хвилин і був на підтримку українських біженців. Трек "П'яне Сонце" ALEKSEEV заспівав російською на прохання організаторів заходу.

Втім, україномовну версію "П'яне Сонце" Виконавець теж виконав, коли вийшов на біс.

Також у артиста додали, що ALEKSEEV на власних концертах не виконує пісні російською взагалі, адже його хіти були перекладені українською.

Раніше український співак Alekseev (Микита Алексєєв) розкритикував співачку українського походження Таїсію Повалій за її участь у концерті, присвяченому 9 травня, в РФ.

Раніше син Таїсії Повалій, музикант Денис Повалій, відхрестився від матері після її ганебного виступу з українською піснею на 9 травня.

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