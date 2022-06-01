Українська співачка MamaRika розповіла свій віщий сон про війну, який приснився їй напередодні

MamaRika снився віщий сон про війну в ніч на 24 лютого / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Середа) поділилася своїми спогадами про перший день війни - 24 лютого 2022 року.

В інтерв'ю для Зіркового шляху артистка розповіла, що в ніч перед тим, як перші ракети рашистів впали на українську землю, їй снився страшний сон, який виявився віщим.

"Малий спав зі мною в ліжку. І мені сниться сон, що почалася війна, тому що я крізь сон чула вибухи. Іноді розум працює так, що те, що відбувається в реальності, переплітається із сном. Мені снилося, що почалася війна і ми почали збирати речі уві сні. Дуже страшний сон. Я прокинулася в холодному поту. Поруч дитина і тиша. Я перехрестилася і заснула. Але десь через хвилин 10 вже бабахнуло так, що прокинулася конкретно розуміючи, що це вже не сон", - зі здриганням згадує MamaRika.

Співачка була в числі тих, хто не вірив, що війна може прийти в нашу країну. Збиралася вона похапцем, тому що тривожний чемоданчик вона не пакувала заздалегідь.

Середа з маленьким сином спершу покинули Україну, але на початку травня повернулися на батьківщину.

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