Зірковий бебі-бум: співачка MamaRika усиновить дитину війни

MamaRika хоче усиновити дитину після перемоги України у війні / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) в ефірі радіо Люкс ФМ розповіла про плани після перемоги України у війні з рф.

У серпні 2021 року артистка вперше стала мамою - вона народила сина від свого чоловіка і продюсера Сергія Середи.

Але, не встигнувши насолодитися материнством сповна, MamaRika і її чоловік прийняли рішення, що їх сім'я буде неповною без ще однієї дитини. Але цього разу вони подарують любов і щастя малюкові, який з якої-небудь причини залишився без батьківського тепла. Кочетова всиновлюватиме дитину після війни.

Поки співачка з чоловіком лише поставили собі за мету - усиновити дитину. Подробиці і тонкощі про цей процес вони будуть з'ясовувати після війни. Також вона зазначає - їй байдуже походження та минуле їх майбутнього прийомного малюка.

"У будь-якому разі хочу допомогти як мінімум одній дитині та стати для неї мамою. Ми хочемо стати батьками. Ми впевнені, що будемо хорошими батьками і будемо любити дуже сильно, віддавати себе повністю. Ми не розуміємо, як правильно все зробити, але не має значення, яке у дитини минуле – ми все одно це зробимо. Ми будемо дивитися по ситуації – чи то дитина, яка постраждала під час війни, чи знаходилася у притулку. Головне, це намір, ця мета. Ми хочемо усиновити повністю, щоб це вже було наше. Я б хотіла повністю стати Всесвітом для цієї дитини, коли ми будемо її брати", - розповідає MamaRika.

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Раніше про намір усиновити дитину війни розповів шоумен і продюсер Юрій Горбунов. Його дружина, телеведуча Катя Осадча, інтригує шанувальників вагітними фото і натяками на те, що їх сім'я скоро стане більше.

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