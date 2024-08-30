Де і коли проведуть "Євробачення-2025" - усі деталі

Країна-переможниця музичного конкурсу "Євробачення-2024" Швейцарія офіційно назвала місто, де проведуть конкурс у 2025 році.
На офіційних сторінках "Євробачення" повідомили, що відбудеться захід у місті Базель 13, 15 і 17 травня 2025 року.
Місцем проведення конкурсу буде арена St. Jakobshalle, де можуть розміститися 16 тисяч глядачів.
"Вітаємо Базель - місто-господаря 69-го конкурсу пісні "Євробачення" 13, 15 і 17 травня", - написали організатори конкурсу в повідомленні.
Зазначимо, за право приймати "Євробачення-2025" боролися два міста - Базель і Женева. Але швейцарський мовник SRG, з огляду на низку критеріїв оцінки, зупинився на першому місті Базелі, який є третім за величиною містом у Швейцарії.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Женеві або в Базелі.
Євробачення - останні новини
Зазначимо, раніше Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.
А також alyona alyona і Jerry Heil зробили потужну заяву прямо на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.
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