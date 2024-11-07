Скільки Україна витратить на нацвідбір на "Євробачення-2025" - деталі

Читайте детально:
- Назвали вартість проведення українського нацвідбору на Євробачення-2025
- Як оберуть фіналістів конкурсу
8 лютого 2025 року відбудеться фінал українського нацвідбору на музичний конкурс "Євробачення-2025".
Як повідомляє "Суспільне", вартість проведення конкурсу вийде 10,5 млн гривень, а заявки учасників прийматимуть до 10 листопада.
Нагадаємо, заявки на участь у нацвідборі почали приймати ще 17 вересня і вже до 20 грудня буде відомий список фіналістів, куди потраплять дев'ять виконавців.
Десятого ж учасника зможуть вибрати глядачі за допомогою онлайн-голосування, а 17 січня 2025 року українці дізнаються повний список фіналістів. Переможця нацвідбору обиратимуть і журі, і глядачі.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня.
Останні новини шоу-бізнесу
Як повідомляв Главред, Юлія Тимошенко вирішила повернуться до свого традиційного образу з косою і показалася на публіці вперше за довгий час. Політик також вибрала стриманий чорно-білий костюм для одного із заходів.
А також Слава Камінська показала, який зараз має вигляд. Співачка зробила знімок на природі, вона позувала в відвертих джинсах, майці та сірій куртці, зав'язаній на талії.
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