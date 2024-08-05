"Там нічого оцінювати": Данилко не хоче бути суддею нацвідборів "Євробачення"

Ймовірно, українці більше не побачать Андрія Данилка в кріслі члена журі Нацвідбору на Євробачення. Артист, що виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, обґрунтував свою відмову тим, що там нічого більше судити, адже немає інтриги. В інтерв’ю "И грянул Грэм" шоумен порадив організаторам повернути колишній формат шоу – два півфінали і фінал.
На його думку, тоді глядачам було цікавіше, адже зберігалася певна невідомість, що ж буде далі. А зараз переможця Нацвідбору обирають за один раз.
"Я не буду більше сидіти, я не хочу. Там нічого зараз оцінювати. Коли по три тижні відбирали, тоді був якийсь конфлікт, хто потрапить у фінал, якась інтрига, а тут уже вибрали артистів. Що обговорювати? Вони всі різні", – висловився артист.відео дня
Також Данилко переконаний, що кожен з артистів, які пройшли у фінал Нацвідбору, гідний представляти Україну на Євробаченні.
Коментуючи Нацвідбір 2024 року, Данилко похвалив Jerry Heil і Alyona Alyona. Він заявив, що радий тому, що нашу країну прославили саме вони.
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"Говорити якісь образливі речі, щоб це цитували? Я сидів і просто мучився. Я радий, що поїхали Аlyona Аlyona і Jerry Heil", – запевнив шоумен.
Хто така Вєрка Сердючка?
Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".
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Своєю чергою Тіна Кароль хоче повернутися на Євробачення. Співачка чесно розповіла, що під час участі в пісенному конкурсі був як позитивний, так і негативний досвід. Але попри все, його хотілося б повторити.
Однак не факт, що мрії Кароль стануть дійсністю, адже Швейцарія може відмовитися приймати Євробачення-2025. Проти виступили деякі політичні партії.
Якщо ж Євробачення все ж таки відбудеться, Альона Альона та Джеррі Гейл розповіли, кого вони бачать представниками України. Співачки назвали різних претендентів.
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