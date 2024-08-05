"Там нічого оцінювати": Данилко не хоче бути суддею нацвідборів "Євробачення"

Андрій Данилко розкритикував Нацвідбір на Євробачення та підкреслив, що у шоу зник ефект несподіванки та інтриги, а переможця обирають всього за один ефір.

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Данилко більше не хоче брати участь в Євробаченні / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

Ймовірно, українці більше не побачать Андрія Данилка в кріслі члена журі Нацвідбору на Євробачення. Артист, що виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, обґрунтував свою відмову тим, що там нічого більше судити, адже немає інтриги. В інтерв’ю "И грянул Грэм" шоумен порадив організаторам повернути колишній формат шоу – два півфінали і фінал.

На його думку, тоді глядачам було цікавіше, адже зберігалася певна невідомість, що ж буде далі. А зараз переможця Нацвідбору обирають за один раз.

"Я не буду більше сидіти, я не хочу. Там нічого зараз оцінювати. Коли по три тижні відбирали, тоді був якийсь конфлікт, хто потрапить у фінал, якась інтрига, а тут уже вибрали артистів. Що обговорювати? Вони всі різні", – висловився артист. відео дня

Також Данилко переконаний, що кожен з артистів, які пройшли у фінал Нацвідбору, гідний представляти Україну на Євробаченні.

Коментуючи Нацвідбір 2024 року, Данилко похвалив Jerry Heil і Alyona Alyona. Він заявив, що радий тому, що нашу країну прославили саме вони.

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"Говорити якісь образливі речі, щоб це цитували? Я сидів і просто мучився. Я радий, що поїхали Аlyona Аlyona і Jerry Heil", – запевнив шоумен.

Хто така Вєрка Сердючка? Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".

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