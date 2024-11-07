Фінал Євробачення-2025: оголошено дату проведення

Уже в першій декаді лютого єврофани дізнаються, хто поїде до Швейцарії від імені України.

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Євробачення-2025 - коли в Україні відбудеться фінал Нацвідбору / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, ua.depositphotos.com

Нацвідбір на Євробачення-2025 - основні пункти:

З 10 листопада 2024 року по 17 січня 2025 року стануть відомі імена 10 фіналістів Національного відбору

Суспільне мовлення оголосило дату, коли авторитетне журі та глядачі визначать артиста, який представить країну на Євробаченні-2025

Міжнародний музичний конкурс Євробачення в 69-ий раз збере талановитих артистів з усього світу вже в травні 2025 року. Змагання відбудеться у швейцарському місті Базель.

Україна, як постійна країна-учасник, зараз перебуває на етапі пошуку конкурсанта, якому випаде честь виступити на престижному конкурсі від її імені. Заявки на участь у Національному відборі почали приймати з 11 вересня, а закінчать 10 листопада.

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20 грудня Суспільне мовлення, як організатор Нацвідбору, оголосить імена дев'яти конкурсантів, які змагатимуться за право представити Україну на Євробаченні-2025. Десятого виконавця оберуть глядачі шляхом онлайн-голосування - повний список стане відомий уже 17 січня.

"Суспільне" оголосило, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться в суботу, 8 лютого 2025 року.

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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