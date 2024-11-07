Фінал Євробачення-2025: оголошено дату проведення

Нацвідбір на Євробачення-2025 - основні пункти:
- З 10 листопада 2024 року по 17 січня 2025 року стануть відомі імена 10 фіналістів Національного відбору
- Суспільне мовлення оголосило дату, коли авторитетне журі та глядачі визначать артиста, який представить країну на Євробаченні-2025
Міжнародний музичний конкурс Євробачення в 69-ий раз збере талановитих артистів з усього світу вже в травні 2025 року. Змагання відбудеться у швейцарському місті Базель.
Україна, як постійна країна-учасник, зараз перебуває на етапі пошуку конкурсанта, якому випаде честь виступити на престижному конкурсі від її імені. Заявки на участь у Національному відборі почали приймати з 11 вересня, а закінчать 10 листопада.
20 грудня Суспільне мовлення, як організатор Нацвідбору, оголосить імена дев'яти конкурсантів, які змагатимуться за право представити Україну на Євробаченні-2025. Десятого виконавця оберуть глядачі шляхом онлайн-голосування - повний список стане відомий уже 17 січня.
"Суспільне" оголосило, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться в суботу, 8 лютого 2025 року.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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