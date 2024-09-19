"Убита горем": колишня дружина Кличка розкрила подробиці смерті рідного брата

Гайден Пенетьєррі розповіла про трагедію, яка трапилася з її молодшим братом.

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Гайден Пенетьєррі втратила молодшого брата / Колаж Главред, фото Instagram/jrpanettiere

Колишня дружина українського боксера Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі розповіла, що "ніколи не зможе пережити" смерть свого брата Янсена Панеттьєрі.

Як пише Page Six, актриса вперше розповіла про втрату 28-річного брата в лютому 2023 року в новому інтерв'ю журналу People. "Він був моїм єдиним братом, і моїм завданням було захищати його", - сказала вона в статті.

"Коли я втратила його, я відчула, що втратила половину своєї душі", - додала вона.

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35-річна Гайден зазначила, що "завжди буде вбита горем" через смерть брата. Однак ця втрата дала їй нову перспективу: "Тому що коли у твоєму житті трапляється щось настільки жахливе, настільки глибоке, настільки катастрофічне, мало що може тебе по-справжньому потрясти".

Янсен помер у своїй квартирі в Найаку, штат Нью-Йорк, через збільшене серце.

"Серце Янсена можна було побачити в його очах, а його чарівність - у його блискучій, чарівній посмішці; його душу - у його майстерних і відвертих картинах, а радість життя - у його сухій дотепності", - написали члени його сім'ї в заяві того часу. "Він житиме вічно в наших серцях і в серцях усіх, кого він знав".

Коли Майкл Страхан висловив свої співчуття Гейден у подальшому інтерв'ю "Good Morning America", вона розплакалася і коротко відповіла: "Він тут, зі мною".

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Нагадаємо, раніше Дженсен Панеттьєрі - брат екс-нареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі, помер у віці 28 років через проблеми із серцево-судинною системою, повідомляє портал ET із посиланням на сім'ю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що індійська акторка, найвідоміша ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Кохання через інтернет" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

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