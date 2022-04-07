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"Вбий, вкради, підстав, здохни": українські знаменитості діляться "заповідями росіян"

7 квітня 2022, 04:36

Десять біблійних заповідей перетворилися на маніфест жорстокості і терору, якому присвячують себе окупанти.

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Українські знаменитості перерахували "заповіді" рашистських окупантів / Колаж

У соціальних мережах набирають популярності "заповіді росіян": список з того, чому, схоже, вчать кожного російського окупанта, який не гребує ні мародерством, ні звірячим вбивством мирного населення.

"Заповіді" для повчання і в насмішку "другої армії світу" активно постять на своїх сторінках українських знаменитості, серед яких шоумен і продюсер Юрій Горбунов, модель і телеведуча Леся Нікітюк і пр.

Всього заповідей налічується сім:

1. Вбий.

2. Вкради.

3. Перейшли награбоване ближньому своєму.

4. Матюкайся до батька й матері в телефонній розмові.

5. Підстав ближнього свого.

6. Створи собі кумира.

7. Здохни за свого кумира.

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Українські знаменитості перерахували "заповіді" рашистських окупантів / скріншот

"Заповіді", очевидно, формувалися на тих звірствах і злочинах, які скоюють російські війська на окупованих територіях. Вбивства, зґвалтування, тортури мирних жителів - все це віддаляє рашистів на нескінченно довгу відстань від біблійних заповідей.

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Раніше українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до РФ з моторошним пророцтвом.

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