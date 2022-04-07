"Вбий, вкради, підстав, здохни": українські знаменитості діляться "заповідями росіян"

Десять біблійних заповідей перетворилися на маніфест жорстокості і терору, якому присвячують себе окупанти.
У соціальних мережах набирають популярності "заповіді росіян": список з того, чому, схоже, вчать кожного російського окупанта, який не гребує ні мародерством, ні звірячим вбивством мирного населення.
"Заповіді" для повчання і в насмішку "другої армії світу" активно постять на своїх сторінках українських знаменитості, серед яких шоумен і продюсер Юрій Горбунов, модель і телеведуча Леся Нікітюк і пр.
Всього заповідей налічується сім:
1. Вбий.
2. Вкради.
3. Перейшли награбоване ближньому своєму.
4. Матюкайся до батька й матері в телефонній розмові.
5. Підстав ближнього свого.
6. Створи собі кумира.
7. Здохни за свого кумира.
"Заповіді", очевидно, формувалися на тих звірствах і злочинах, які скоюють російські війська на окупованих територіях. Вбивства, зґвалтування, тортури мирних жителів - все це віддаляє рашистів на нескінченно довгу відстань від біблійних заповідей.
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Раніше українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до РФ з моторошним пророцтвом.
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