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У зірки "Ходячих мерців" виявили останню стадію раку

Анна Підгорна
29 жовтня 2023, 19:30
53-річний Ерік Дженсен зіграв в кіно та на телебаченні більше 100 ролей і мріє продовжити кар'єру.
Ерік Дженсен, Джессіка Бланк
У Еріка Дженсена рак з метастазами / колаж: Главред, фото: instagram.com/ejensen123

Американський актор, режисер і сценарист Ерік Дженсен нещодавно дізнався жахливі новини - у нього діагностували 4 стадію онкології. Його дружина, режисер Джессіка Бланк, відкрила благодійний збір на лікування чоловіка.

Дженсен має рак товстої кишки з метастазами в печінці. Проте його сім'я налаштована оптимістично - лікарі вже склали програму лікування і залишають непогані шанси на те, що актор зможе одужати. На нього чекають операції та курс хіміотерапії.

У 2022 році Ерік вже ледь не розпрощався з життям: у нього була аневризма головного мозку - діагноз з високою летальністю. Проте він вижив і продовжує творити всупереч своїм недугам.

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На сайті, де був оголошений благодійний збір, значиться, що і зараз, в процесі лікування від онкології, Дженсен активно працює на знімальному майданчику і над написанням нових сценаріїв.

"Рак дав метастази в печінку, але Ерік молодий та витривалий (чого тільки варті зйомки фільму під час хіміотерапії і повний робочий день з обов'язками сценариста і режисера). Лікарі мають на меті зменшити кількість пухлин, а за дві операції вже повністю від них позбутися. Він неймовірно мужній і стійкий. Ерік - боєць. Ми віримо, що він впорається і продовжить творити, допомагаючи суспільству ще багато років", - пише сім'я артиста.

Раніше коханка Девіда Бекхема розкритикувала футболіста за обман - Ребекка Лус поскаржилася на те, що спроба спортсмена виставити себе жертвою обставин, а її - негідницею, псує її репутацію.

Також стало відомо, що голлівудська зірка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком, скульптором Доном Гаммером, після 45 років шлюбу. Вони одружилися ще в 1978 році та разом виховали чотирьох дітей.

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