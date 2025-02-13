У зірки фільму "Покровські ворота" виявили онкологію - ЗМІ

Представники Олега Меньшикова вже дали з цього приводу публічний коментар.

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Олег Меньшиков зараз - з'явилися новини про онкологію актора / колаж: Главред, фото: instagram.com/olegmenshikov.ru

Коротко:

Олег Меньшиков став виглядати помітно гірше

У росЗМІ повідомили про хворобу актора

Його представники прокоментували ситуацію

64-річний російський актор і режисер Олег Меньшиков останнім часом сильно схуд і став стрімко втрачати волосся. У зв'язку з цим у світських колах країни-окупанта почали з'являтися чутки про те, що артист нездоровий.

Нещодавно це росЗМІ підтвердило неназване джерело - мовляв, у Меньшикова не просто зіпсувалося здоров'я. Акторові нібито діагностували онкологію.

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У зв'язку з цим він зараз проходить спеціалізовану терапію, а його зовнішній вигляд - її результат. У 2019 році Меньшикова вже госпіталізували, але причину ретельно приховували, прикриваючись черговими словами про "планове обстеження".

Тим часом офіційний представник Олега Меньшикова новину про онкологію рішуче заперечує: "Повна нісенітниця! Олег Євгенович і почувається, і має чудовий вигляд. Усі вистави з його участю йдуть згідно з репертуаром". Те саме кажуть у прес-службі театру, де служить артист. Сам Меньшиков від коментарів про своє здоров'я утримується.

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Хто такий Олег Меньшиков? Олег Меньшиков - радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер і педагог, народний артист РФ. Художній керівник Московського драматичного театру імені М. М. Єрмолової з 2012 року, директор Московського драматичного театру імені М. М. Єрмолової (2012-2021), повідомляє Вікіпедія. Найбільш відомий за фільмами "Покровські ворота", "Статський радник", "Золоте теля". Про війну в Україні актор заявив, що "його взагалі це не хвилює", і гучних заяв не робив. Хоча від української мови в одній зі своїх вистав, а потім і від самого україномовного персонажа після 24 лютого 2022 року відмовився.

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