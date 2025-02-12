Зняла спідницю: зрадниця Лоліта закотила бунт під час концерту

Запроданка Лоліта Мілявська зняла спідницю під час концерту.

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Лоліта Мілявська у своєму стилі висловила протест / колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Ви дізнаєтеся:

Як Лоліта вирішила висловити свій протест

Проти чого вона протестує

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує війну в Україні, під час виступу в Красноярську зняла з себе спідницю.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співачка зробила це на знак протесту на тлі скасування виступів у Сибіру і скандалу з депутаткою Оленою Пензіною.

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25 січня депутат законодавчих зборів Красноярського краю Олена Пензіна у своєму телеграм-каналі написала, що Лоліта Мілявська та Діана Арбеніна, які збираються виступати в Красноярську, "добре відомі своїм ставленням до загарбницької війни", і заявила, що "зрадникам не місце на сцені".

За цим послідувала низка скасувань концертів співачки. Пізніше Лоліта навіть запросила Пензіну на свій концерт, але та вирішила "чисто по-жіночому" проігнорувати концерт зрадниці.

11 лютого зрадниця виступила в залі "Гранд Хол Сибір". На сцену співачка вийшла в сірому обтислому комбінезоні та спідниці. Під час виступу вона з іронією сказала, що намагалася в усьому відповідати суспільству.

"Я все розумію, я одягалася навіть так, як соціум вимагає в 61, щоб нічого ніде не видно було. Але я відчуваю по родичах, що ви ж не на це прийшли", - заявила співачка і зняла спідницю.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лоліта Мілявська розповіла, що їй хотіли зірвати концерт у країні-окупанті. Співачка звинувачує у всьому якусь "російську громаду", яка, за словами Лоліти, публікує нечисті фінансові звіти, наживаючись на інших.

А також раніше путіністка Лоліта повідомила про свою смугу невдач. Співачка хворіла, а також вибила під час концерту зуб мікрофоном. Зрадниця підкреслила, що це професійна хвороба і через це всі проходять.

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