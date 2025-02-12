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Взяли на гарячому: у російської ведучої Варнави горе в родині

Олена Кюпелі
12 лютого 2025, 19:49
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Племінник російської телеведучої потрапив у кримінальну історію і тепер йому загрожує тюремний термін.
Катерина Варнава сильно схудла
Племіннику Варнави загрожує в'язниця / Колаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

Коротко:

  • Що зробив племінник Варнави
  • Яке покарання йому загрожує

У російської телеведучої Катерини Варнави сталася неприємна подія з найближчим родичем - з племінником Георгієм.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, молода людина підозрюється в пособництві телефонним шахраям. За попередньою інформацією, його завдання полягало в тому, щоб забрати гроші у жертви і передати своєму наймачеві.

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Родича Варнави взяли на місці злочину в момент, коли він зустрівся з 87-річною пенсіонеркою - раніше аферисти переконали літню жінку зняти всі гроші та передати їх кур'єру для переказу на "безпечний рахунок". Російська пенсіонерка повірила і вирушила в банк - там одразу ж запідозрили недобре і викликали поліцію.

"Під їхнім наглядом жертва зустрілася з кур'єром (ним був Георгій) і передала йому 350 тисяч рублів. Щодо нього порушили кримінальну справу про шахрайство, потенційний термін покарання - 6 років. Якщо підтвердиться, що Георгій знав про співпрацю з шахраями. Не виключено, що хлопця могли використовувати наосліп", - пише джерело.

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Нагадаємо, раніше дружина російського продюсера українського походження Олександр Цекало показала нове фото, яке по-справжньому шокувало шанувальників молодої жінки.

Раніше Катерина Варнава жахнула шанувальників своїм виснаженим і анорексичним виглядом.

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Хто така Катерина Варнава

Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом.

У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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