У Тіни Кароль багаторічний роман з гітаристом - ЗМІ

Вважається, що творчий союз Кароль і музиканта переріс у дещо більше.

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Тіні Кароль приписують стосунки з Антоном Поповим / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Вже 10 років українська співачка Тіна Кароль не дозволяє собі публічних романів - вона зберігає вірність своєму покійному чоловікові, продюсеру Євгену Огіру. Проте привабливій артистці невтомно приписують нові романи.

Серед її ймовірних кавалерів називають молдавського співака Дана Балана і українського хореографа Дмитра Жука.

У Богдана Беспалова, який сам себе називає блогером-пліткарем, щодо особистого життя Кароль є своя думка. Він вважає, що у Тіни роман з бас-гітаристом Антоном Поповим, з яким співачка співпрацює з 2012 року.

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Пару нібито бачили разом під час відпочинку на одному з карпатських курортів. Вони ділили на двох будиночок в скандинавському стилі, в якому лише одна спальня.

Втім, стверджувати, що Тіна Кароль та Антон Попов - пара, блогер не береться. "Спали вони окремо або в одному ліжку - ніхто не знає. Але на цьому каналі ми суб'єктивно висловлюємо свою думку і пліткуємо", - говорить Беспалов з посиланням на власні джерела.

Раніше Лілія Ребрик прокоментувала стать малюка №3. Ведуча з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, вже виховує двох донечок - 11-річну Діану та 5-річну Поліну.

Також стало відомо, що у Злати Огневич нове кохання - співачка вперше з часів її участі в романтичному реаліті-шоу "Холостячка" натякнула на романтичні стосунки.

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