Вперше після "Холостячки": у Злати Огневич нове кохання

Схоже, самотність Огневич стрімко добігає кінця.

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Злата Огневич натякнула на новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

У 2021 році українська співачка Злата Огневич стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка". У фіналі вона обрала бізнесмена Андрія Задворного, який покинув її через шість тижнів після завершення зйомок. Розставання сильно поранило артистку, яка, втім, не втратила віру в справжнє кохання.

Після Задворного у Злати не було великих романів. Їй приписували стосунки з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, але обидва стверджували, що вони просто близькі друзі.

Зараз Огневич натякнула що вона знову окрилена романтичними почуттями. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Вона опублікувала два знімки в зухвалих образах з акцентом на яскраво-червону помаду. У підписі Злата зазначила, що "одягає" цей відтінок лише в одному, дуже особливому випадку.

"Я ношу червону помаду завжди коли закохана. Тому зараз саме так...", - інтригує шанувальників Огневич.

Злата Огневич натякнула на новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко підтвердив одруження на співачці Вікторії Родко з OY Sound System, та показав ранок після весілля.

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