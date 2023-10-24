Вперше після "Холостячки": у Злати Огневич нове кохання

У 2021 році українська співачка Злата Огневич стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка". У фіналі вона обрала бізнесмена Андрія Задворного, який покинув її через шість тижнів після завершення зйомок. Розставання сильно поранило артистку, яка, втім, не втратила віру в справжнє кохання.
Після Задворного у Злати не було великих романів. Їй приписували стосунки з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, але обидва стверджували, що вони просто близькі друзі.
Зараз Огневич натякнула що вона знову окрилена романтичними почуттями. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Вона опублікувала два знімки в зухвалих образах з акцентом на яскраво-червону помаду. У підписі Злата зазначила, що "одягає" цей відтінок лише в одному, дуже особливому випадку.
"Я ношу червону помаду завжди коли закохана. Тому зараз саме так...", - інтригує шанувальників Огневич.
Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко підтвердив одруження на співачці Вікторії Родко з OY Sound System, та показав ранок після весілля.
Також Надя Дорофєєва попрощалася з новим чоловіком після 4 місяців шлюбу. Міша Кацурін з сумом зазначив, що найближчим часом не зможе побачити кохану.
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