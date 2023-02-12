"У тебе є два шляхи": в РФ хочуть покарати Меладзе, який підтримав Україну

Валерію Меладзе поставили ультиматум через його слова про Україну.

Валерій Меладзе / скріншот YouTube

У Росії закликали створити офіційний реєстр "зрадників, які стали на бік ворога". Одним з перших туди мають намір записати Валерія Меладзе.

Пропагандист Олександр Малькевич заявив, що співак "не може годуватися на території Росії", а повинен знаходиться в чорному списку.

"Тому ідеальний варіант - якби наші законодавці всі ці речі прописали. Вляпався, позначив себе, виступаєш проти своєї країни — у тебе є два шляхи: згорнути діяльність і виїхати або покаятися", - заявив він.

Меладзе, каже Малькевич, може "покаятися" - публічно вибачитися за "емоційний сплеск" і поїхати з благодійними концертами по госпіталях.

Нагадаємо, співак Валерій Меладзе, який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", викликав бурхливі обговорення свого вчинку в Росії.

Також Меладзе почав розплачуватися за свій вчинок. 57-річний співак тепер повинен податкової, також у нього заблоковані рахунки. Також в РФ почали скасовувати концерти співака, а Федеральна податкова служба міцно взялася за Компанії Меладзе.

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