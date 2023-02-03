Газманов відповів на "Героям слава!" від Меладзе

Олег Газманов вирішив висловитися про вчинок Валерія Меладзе на корпоративі в Арабських Еміратах.

Меладзе, Газманов / скріншот YouTube

Співак Валерій Меладзе, який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", викликав бурхливі обговорення свого вчинку в Росії.

Затятий шанувальник путінського режиму Олег Газманов також виступав на цьому заході, але ганебно втік від питання про Україну. За його словами, він би ні за які гроші не висловився добре про Україну.

"З Валерієм не спілкувався, ми вже пішли. Це було далеко за північ. Я всього не бачив, тільки по відео, яке зняли. Не знаю, що він відчував, але якби мене спробували змусити в якийсь момент щось вигукнути... Словом мене б точно ніхто не змусив ні за які гроші. Бог йому суддя, це його вибір", - заявив Газманов.

Нагадаємо, в Росії готують аналог міжнародного вокального конкурсу "Євробачення". "Новий" конкурс, мабуть, буде проходити в Росії і змагатися Російські вокалісти будуть з вокалістами з Північної Кореї.

Інформацією про альтернативний конкурс поділився "путініст" і любитель війни Микола Басков. Співак розповів, що разом з багатьма колегами по шоу-бізнесу полягає в музичній асоціації. У їх числі Надія Бабкіна, Лариса Доліна, Григорій Лепс та Олег Газманов.

Також ми писали, що путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка.

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